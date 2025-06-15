İsrail’in İran’a Saldırıları Devam Ediyor

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya İran füzeleri ile karşılık verdi. Tahran’daki son durumu Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir, tv100 ekranlarında izleyicilere aktardı. Demir, konuşma sırasında şehirde patlamaların olduğunu belirtti.

TÜM ÇABALAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gürkan Demir canlı yayında, “Şöyle bir bilgilendirme yapıldı; İnsansız hava araçları Tahran petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu. Ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi” dedi. Ayrıca, olayların başlamasıyla birlikte İranlıların ilk eyleminin Cemkeran Camii çevresinde gerçekleştiğini aktardı.

İSRAİL’İN STRATEJİSİ

Demir, “İsrail’in bu tarz söylemlerini 46 yıldır tekrar ettiği belirtiliyor. İran’a karşı baskı unsuru oluşturmak için bu tarz ifadeleri ya da iddiaları ortaya attığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı. Bu çatışmalar, bölgedeki gerginliğin daha da artmasına neden olabiliyor.