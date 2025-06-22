İsrail’in İran’a Saldırıları Haydutluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” diye belirtti. Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, İslam dünyasının temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insaniyet için iyi sonuçlar getirmesini umduğunu dile getiren Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim. Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri sadece ülkelerimizde değil inşallah tüm dünyada hissedilecektir.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzde 65’inden fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu 55 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Yaralanan 128 bin Filistin vatandaşına da Allah’tan şifa dilediğini belirtti. Türkiye’nin Filistin halkıyla acıyı paylaştığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz de bilsinler ki zulmün bugün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır.” dedi.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işgal, istila, yıkım ve katliam politikalarının son iki yıldır arttığını belirtti ve Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail’in bölgedeki istikrarsızlığın temel sebebi olduğunu söyledi. “Önce Gazze’ye ve Batı Şeria’ya saldırdılar. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’yi devasa bir enkaza çevirdiler. Sağlık tesislerini, okulları, camileri ve kiliseleri bombaladılar.” ifadesini kullandı. İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’de yaşayan iki milyon insanın zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Erdoğan, İsrail’in bölgedeki kargaşayı daha da artırmayı hedeflediğini vurguladı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

Erdoğan, İsrail’in 13 Haziran’dan itibaren İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, “Bütün bu saldırılarıyla, Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum.” dedi. Türkiye’nin, İran halkının dayanışma ve güçlü devlet tecrübesi ile bu zorlu günleri atlatacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul’un kaderinin Kudüs ve Gazze’nin kaderinden ayrı olmadığına dikkat çekti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI HAYDUTLUKTUR

Cumhurbaşkanı, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların, tanım ve tarifi haydutluktur. İran’ın, İsrail’in bu devlet terörü karşısında nefsi müdafaa çerçevesinde halkını savunmak amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal, meşru, hukukidir.” dedi. Erdoğan, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal eden bir stratejinin parçası olduğunu belirtirken, Netanyahu’nun müzakere sürecini baltalamayı hedeflediğini vurguladı.

ÇÖZÜM DİPLOMASİ VE DİYALOGDAN GEÇİYOR

Erdoğan, bölgedeki çatışmaların derinleşmesine karşı uluslararası topluma seslenerek, “İhtiyacımız olan aklıselimdir, sağduyudur, temkindir.” dedi. Çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini ifade eden Erdoğan, olaylar karşısında sabırla ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, “Daha fazla ülkenin Filistin Devletini tanımasını teşvik etmeli, İsrail’e karşı uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm halinde sürdürmeliyiz.” şeklinde konuştu.

BAYRAKTA BİRLEŞME VURGUSU

Cumhurbaşkanı, aralarındaki farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, bu dönemde birleşmenin gerekliliğinin altını çizdi. “İstanbul’un kaderi, Şam’ın kaderinden, Bağdat’ın kaderinden ayrı değildir. Farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek boynumuzun borcudur.” dedi. Erdoğan, Teşkilatın, İsrail’in politikalarına karşı açık bir duruş sergilemesi gerektiğini ve birlikteliğin önemini vurgulayarak, “Bugün birbirimize daha sıkı sarılmaya, saflarımızı daha da sıkılaştırmaya ihtiyacımız var.” diye belirtti.