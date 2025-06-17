İsrail’in İran’a Saldırıları Kabul Edilemez

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE YÖNELİK CİDDİ UYARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve dünyayı nükleer bir felakete sürükleyebileceğini vurguladı. Açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin tırmanmasının, sadece bu iki ülke için değil, bölgedeki komşu ülkeler ve genel olarak tüm bölge için ciddi riskler yarattığı ifade edildi. Ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail’in yıkıcı eylemlerini destekleyerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) kendi politik görüşlerini dayattıkları belirtildi.

KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİT ALTINDA

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin küresel nükleer yayılmayı önleme rejimini manipüle ederek bunu kendi siyasi hesaplaşmaları için kullandıklarına dikkat çekti. “Batı’nın bu çabaları, uluslararası topluma ağır bir bedel ödetiyor. Bu durumda kabul edilemez” denildi. İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere yönelik sürekli ve yoğun saldırılarının uluslararası hukuk açısından yasa dışı olduğu vurgulanarak, bu eylemlerin uluslararası güvenliğe yönelik kabul edilemez tehditler yarattığı ifade edildi.

NÜKLEER FELAKETE DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamada, bu tür saldırıların, sonuçları her yerde hissedilecek bir nükleer felakete yol açabileceği uyarısı yapıldı. Rusya, İsrail yönetimini sağduyuya dönmeye ve UAEA denetimindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını derhal sonlandırmaya çağırdı. Aynı zamanda, UAEA’nın en kısa sürede İran’daki nükleer enerji tesislerinde meydana gelen zararlara ilişkin tarafsız bir değerlendirme yapması gerektiği belirtildi.