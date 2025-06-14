İsrail’in İran’a Saldırılarına Cevap Verildi

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail’in İran’ın farklı şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılardan sonra, İran ordusu yanıt olarak misilleme saldırıları başlatıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta bir araya geldiği bildiriliyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle birlikte son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İran’ın cevap niteliğindeki saldırısının ardından Netanyahu, ülkesinin “İran halkına karşı mücadele vermediğini” iddia etti. İsrail Başbakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı” olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti. Netanyahu, “İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini” aktardı.

IRAN’IN SALDIRISI

İran ordusunun İsrail’e yönelik misilleme saldırısında yüzlerce balistik füze fırlatıldığı belirtiliyor. Tel Aviv semalarında çok sayıda roketin görüntülenmesi ve bazı bölgelerden dumanların yükselmesi, alarm veriyor. İran tarafından atılan füzelerin İsrail’de 7 farklı noktaya isabet ettiği ve bu alanlarda çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar 63 kişinin yaralandığını duyurdu.

ALARM SİSTEMİ DEVREDE

İsrail ordusu, İran’dan onlarca füze fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için çalıştığını açıkladı. İran’ın mizilleme amacıyla fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde alarm sistemleri etkin hale geliyor. Ayrıca, atılan füzelerden bir kısmının İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiği ve bu durum sonucu bölgede meydana gelen yangına müdahale edildiği haberi de dikkat çekiyor.