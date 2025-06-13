İsrail’in İran’a Saldırısı, Ankara’da Değerlendiriliyor

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI DEĞERLENDİRİLDİ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Ankara’da yüksek düzeyde inceleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya gelerek konuyu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca uluslararası topluma, “küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” çağrısı yaptı.

BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail saldırısını “Türkiye’ye verilmiş sinsi bir mesaj” olarak yorumladı. Bahçeli, Türkiye’nin İsrail’in hedefinde olduğunu savunarak, “Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye’dir” dedi. Bahçeli, “İsrail’in terörist yönetimi ülkemizin görüş menzilini kapatmak, terörsüz Türkiye hedefini baltalamak, bölgemizi karanlığa mahkum etmek için her fırsattan istifade etmenin peşindedir” şeklinde açıklamada bulundu. Bahçeli, Donald Trump yönetimine de seslenerek, Washington yönetiminin tarihin ve insanlığın doğru yanında yer alması gerektiğini belirtti.

SİYASİ PARTİLERDEN KINAMA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa’da yaptığı açıklamada, İsrail saldırısını kınadı. Özgür Özel, 15 Haziran Pazar günü İstanbul’da Saadet Partisi’nin düzenleyeceği Filistin ile Dayanışma Mitingi’ne katılacağını ifade etti. “İsrail’i kınama mitingine gideceğiz” diyen Özel, hükümetten “en sert tepkiyi” beklediklerini dile getirdi. Silivri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu da bir kınama mesajı yayımlayarak, “ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakerelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir” ifadelerini kullandı.

İRAN’DA CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail, 13 Haziran sabahı Iran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey nükleer ve askeri yöneticilerini hedef alan saldırılar düzenledi. İran devlet medyası, saldırılarda ölü sayısının 70’in üzerinde olduğunu duyurdu.