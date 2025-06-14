İsrail’in İran’a Saldırısı Başladı

İSRAİL’İN BÜYÜK SALDIRISI

İsrail, 1979’dan beri yani 46 yıl içerisinde İran’a en kapsamlı saldırısını gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tahran’ın nükleer ve füze programlarına yönelik bu saldırı için uzun bir süre hazırlık yapıldığı belirtildi. Saldırı, İsrail ordusu ve istihbarat servisi Mossad iş birliğiyle yürütüldü. Mossad, İran’a gizlice hem ajan hem de silah sistemleri soktu. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, Mossad, Tahran çevresinde bir dron üssü kurdu. Dronlar, gece yarısı faaliyete geçirildi ve İran topraklarından kalkan bu dronlar, Tahran’ın karadan karaya füze savunma rampalarına saldırdı.

MOSSAD’IN OPERASYON SONRASI İRAN’DA AJAN AVI

Mossad’ın gerçekleştirdiği bu operasyonun ardından İran’da ajan avı başlatıldı. Yazd şehrinde, Mossad’a bilgi sızdırmak ve stratejik bölgeleri fotoğraflamakla suçlanan beş kişi gözaltına alındı. Savcılık, bu kişilerin İsrail ile işbirliği yaptığını ve sosyal medya üzerinden siyonist yapıyı destekleyen paylaşımlar yaparak kamuoyunu provoke ettiklerini açıkladı. Yazd Savcılığı, bu kişilerin ayrıca kamuoyunu sosyal medya aracılığıyla tahrik etmekle suçlandığını duyurdu. Ayrıca, İsrail’i sosyal medya üzerinden destekleyen bireylerin iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL’İN TEMKİNİ

İsrail medyasında çıkan haberlerde ise İran’ın gerçekleştirdiği gece saldırısına karşılık Mossad’ın önceden bazı hazırlıklar yaptığı iddia edildi. Mossad’ın Tahran yakınlarında kurduğu kamikaze insansız hava aracı (İHA) üssünün, İran’a ait balistik füze rampalarını hedef almak için kullanıldığı öne sürüldü. Aynı kaynaklara göre, Mossad bu sistemleri taşıyan bazı araçları yasadışı yollarla İran’a sokarak, bu teknolojilerin İran hava savunmasını etkisiz hale getirerek İsrail savaş uçaklarına hava ve hareket avantajı sağladığı belirtildi. Öte yandan, ABD merkezli bir medya organı, İran’ın düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv’in Gush Dan bölgesindeki Savunma Bakanlığı kompleksinin bir binasını hedef aldığını öne sürdü. Yayın sırasında güvenlik güçlerinin ekipleri bölgeden uzaklaştırdığı gözlemlendi. New York Times’ın görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Tel Aviv’de “Kirya” olarak adlandırılan Savunma Bakanlığı kompleksinin hedef alındığını doğruladığını ifade etti. Görüntülerde dikkat çeken yapı ise Marganit Kulesi oldu.