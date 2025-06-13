İsrail’in İran’a Saldırısı Petrol Fiyatlarını Artırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARININ PETROL PİYASALARINA ETKİSİ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, küresel petrol piyasalarında büyük bir dalgalanma yarattı. İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamaların yaşanmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 artış göstererek 74,49 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara ulaşmış durumda. Orta Doğu’daki gerilim, enerji alanında derin etkiler yaratıyor.

SALDIRILAR NELERİ HEDEF ALDI?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlatıldığını duyururken, ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırıların İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik olduğunu ve “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceklerini ifade etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların İran’ın nükleer tesisleri, balistik füze üretim merkezleri ve askeri karargâhlarını hedef aldığını açıkladı. İran medyası ise Tahran ve diğer bölgelerdeki askeri tesislerin vurulduğunu, özellikle Natanz nükleer tesisinin zarar gördüğünü bildirdi.

İRAN’DAN GELEN İLK BİLGİLER

İran devlet televizyonu, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının da hedef alındığını doğruladı. Saldırıların, İran’ın askeri liderlik yapısında ciddi bir kayıp yarattığı ifade ediliyor. İran, misilleme yapma hazırlığında olduğu açıklarken, bölgede gerilimin artacağı sinyalleri veriyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

İsrail’in nükleer ve askeri tesisleri hedef alması, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırdı. İran, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olarak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Saldırıların, İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısına zarar verme olasılığı, fiyatlardaki ani yükselişi tetikleyen bir diğer faktör oldu. Ayrıca, İran’ın olası bir misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği düşüncesi, piyasalarda paniğe yol açtı.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞE

Analistler, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde petrol fiyatlarının 100 doları geçebileceğini öngörüyor. Ancak, ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın yedek kapasitesi, fiyat artışlarını bir miktar sınırlayabiliyor. Yine de, bölgedeki çatışmaların genişlemesi, küresel ekonomi için ciddi riskler taşıyor.