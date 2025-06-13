İsrail’in İran’a Saldırısı Petrol Fiyatlarını Artırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI PETROL PİYASALARINI ETKİLİYOR

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, küresel petrol piyasalarında önemli değişikliklere yol açıyor. Tahran’da duyulan şiddetli patlama sesleri sonrasında, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 artış göstererek 74,49 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara ulaştı. Orta Doğu’daki artan gerilim, enerji piyasalarını derinden etkiliyor.

SALDIRILARIN HEDEFLERİ VE NEDENLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlattıklarını ve ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İran’ın nükleer programının engellenmesi amacıyla yapıldığını ve “tehlike ortadan kalkana kadar” bu eylemlerin süreceğini ifade etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hedeflerin arasında İran’ın nükleer tesisleri, balistik füze üretim merkezleri ve askeri karargâhlar bulunduğunu açıkladı. İran medyası, Tahran ve çevresindeki askeri hedeflerin vurulduğunu, özellikle Natanz nükleer tesisine ciddi zarar verildiğini rapor etti.

İRAN’DAN GELEN BOŞGÜN KAYIPLAR

İran devlet televizyonu, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığını doğruladı. Saldırıların İran’ın askeri liderlik yapısında önemli kayıplara yol açtığı belirtiliyor. İran, misilleme hazırlıklarının olduğu bilgisini verirken, bölgedeki gerilimin artabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

İsrail’in nükleer ve askeri tesisleri hedef alması, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırıyor. İran, OPEC’in üçüncü büyük petrol üreticisi olarak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Saldırıların, İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısına zarar verebileceği korkusu, fiyatların yükselmesine neden oldu. Ayrıca, İran’ın olası bir misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği endişesi, küresel piyasalarda paniğin artmasına yol açıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ RİSKLER

Uzmanlar, İsrail’in saldırılarının devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini tahmin ediyor. Ancak, ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın yedek kapasitesi, fiyat artışlarını bir miktar sınırlayabiliyor. Yine de, bu bölgedeki çatışmaların daha da genişlemesi, küresel ekonomi için önemli riskler içeriyor.