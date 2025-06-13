İsrail’in İran’a Saldırısı, Petrol Fiyatlarını Arttırıyor!

İSRAİL’İN SALDIRILARI PETROL PİYASALARINI SALLADI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, dünya genelindeki petrol piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. İran’ın başkenti Tahran’da duyulan şiddetli patlama seslerinin akabinde Brent petrol fiyatında dikkat çekici hareketler gözlemlendi. Arz konusundaki endişelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı, şubattan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 76,3 dolara ulaştı. Şu an Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7,7 artışla 74,9 dolardan işlem görmekte. Altın fiyatları da son üç iş gününde yükselmeye devam ederken, tarihi rekoru olan 3 bin 500 dolara yaklaşma gösterdi. Altının ons fiyatı, 3 bin 445 dolara doğru yükseldikten sonra yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolara yerleşti.

SALDIRILARIN HEDEFLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlatıldığını ve ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırıların İran’ın nükleer programını durdurma amacı taşıdığını ve “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini ifade etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın nükleer tesislerinin, balistik füze üretim merkezlerinin ve askeri karargâhlarının hedef alındığını duyurdu. İran medyası, Tahran ve çevresindeki askeri hedeflerin vurulduğunu ve özellikle Natanz nükleer tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.

İRAN’DAN GELEN İLK HABERLER

İran devlet televizyonu, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığını doğruladı. Bu saldırılar, İran’ın askeri liderlik yapısında önemli kayıplara yol açabilir. İran, misilleme yapma hazırlığında olduğunu açıklarken, bölgedeki gerilimin arttığına dair sinyaller aktif hale geldi.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerini hedef alması, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırdı. İran, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olarak günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Saldırıların İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği korkusu, fiyatlardaki ani artışa sebep oldu. Bunun yanı sıra, İran’ın muhtemel bir misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, piyasalarda kaygı yarattı.

KÜRESEL PİYASALARDAN GÖRÜŞLER

Analistler, İsrail’in saldırılarının devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini öngörüyor. Ancak ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın elindeki yedek kapasite, fiyat artışlarını bir ölçüde sınırlayabilir. Yine de, bölgede yaşanan çatışmaların genişlemesi, küresel ekonomi açısından önemli riskler doğuruyor.