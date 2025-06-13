İsrail’in İran’a Saldırısı Petrol Fiyatlarını Yükseltti

İSRAİL’İN SALDIRILARI PETROL PİYASALARINI SARSILIYOR

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, küresel petrol piyasalarında önemli dalgalanmalara sebep oldu. İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlama seslerinin duyulmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatında sert hareketler gözlemlendi. Arz endişeleriyle Brent petrol, şubattan bu yana en yüksek seviyesi olan 76,3 dolara yükseldi. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7,7 artışla 74,9 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, altının ons fiyatı son üç iş gününde yükseliş gösterirken, yeni günde tarihi rekoru olan 3 bin 500 dolara yaklaşmış durumda. Altının ons fiyatı, 3 bin 445 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolarda dengeleniyor.

SALDIRILARIN HEDEFİ NE OLDU?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlatıldığını ve ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırıların İran’ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını ve “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini vurguladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın nükleer tesisleri, balistik füze üretim merkezleri ve askeri karargâhlarının hedef alındığını açıkladı. İran medyası ise Tahran ve diğer bölgelerdeki askeri hedeflerin vurulduğunu, özellikle Natanz nükleer tesisinin zarar gördüğünü bildirdi.

İRAN’DAN GELEN İLK BİLGİLER

İran devlet televizyonu, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığını doğruladı. Bu saldırıların, İran’ın askeri liderlik yapısında büyük kayıplara yol açtığı ifade ediliyor. İran, misilleme hazırlığında olduğunu bildirdi ve bölgede gerilimin tırmanış sinyalleri belirmeye başladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerini hedef alması, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırdı. İran, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olarak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Saldırıların, İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısına zarar verebileceği korkusu, fiyatlardaki ani yükselişi tetikledi. Ayrıca, İran’ın olası bir misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği endişesi, piyasalarda paniği artırdı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ENDİŞELER

Analistler, İsrail’in saldırılarının devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini düşünüyor. Ancak, ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın yedek kapasitesi, fiyat artışlarının bir miktar sınırlandırılmasına yardımcı olabilir. Yine de, bölgedeki çatışmaların genişlemesi, küresel ekonomi için ciddi riskler taşımayı sürdürüyor.