İsrail’in İran’a Saldırısı Tansiyonu Artırdı

BÖLGEDE TANSİYON ZİRVEDE

İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıların ardından, Tahran’ın misillemelere başlamasıyla bölgedeki gerilim doruğa ulaşıyor. ABD’nin bu süreçteki durumu ise giderek daha belirgin hale geliyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Başkan Donald Trump başlangıçta Tel Aviv’i durdurmaya çalıştı. Trump, bu yaklaşımını kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerde açıkça ortaya koydu.

TRUMP VE NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMELERİ

Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde, İran’a olası bir saldırının ertelenmesi gerektiğini ve diplomasi için daha fazla zaman tanınması gerektiğini ifade etti. Ancak Netanyahu, Trump’ın bu önerisine olumsuz yanıt vererek, “Artık bekleyemeyiz. Kendimizi savunmak zorundayız” dedi. Beyaz Saray kaynaklarına göre, Netanyahu, Trump’ı İran’ın gerçek bir nükleer anlaşmayı asla kabul etmeyeceği konusunda ikna etti. Bu durum, Trump’ın Tel Aviv’e yönelik olarak “önlerinde durmayacaklarını, ancak ABD ordusunun doğrudan İran’a saldırmayacağını” iletmesine yol açtı.