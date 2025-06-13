İsrail’in İran’a Saldırısını Kınıyoruz

TERÖRE KARŞI GÜÇLÜ TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını en sert şekilde kınadıklarını duyurdu. Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz” şeklinde ifadeler kullandı.

KÜRESEL BİR TEHDİT

Ömer Çelik, bu tür saldırıların barbara bir saldırganlık olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın, Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir” diyen Çelik, Gazze’deki soykırımcı faaliyetlere karşı uluslararası baskının artmakta olduğuna dikkat çekti. Ancak İsrail’in yeni bir saldırı başlatarak bu eylemlerden gözleri kaçırma çabasında olduğunu belirtti.

DİPLOMASİK ÇABALARA AYKIRI

ABD ile İran arasındaki müzakerelere rağmen İsrail’in bu saldırısının, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca yaklaştığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, “İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.