İsrail’in İran’a Yönelik Saldırıları Artıyor

İSRAİL’DEN ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran ile birlikte Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan şehirlerine yoğun saldırılar düzenlediği aktarılıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu saldırılar sonucunda Tahran ve diğer birçok şehirde hava savunma sistemleri devreye girmiş ve patlama sesleri duyulmuş. İsrail ordusunun konuyla ilgili açıklamasında “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

İNGİLİZ GEMİSİNE MÜDAHALE

İran Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Hint Okyanusu’na giren bir İngiliz destroyerinin hareketlerinin İran istihbaratı tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca, İran Devlet Televizyonu’nun yayınlarına göre, İsrail’in İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İSRAİL’DEKİ OHAL DURUMU

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar gününe kadar yerel saatle 20.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler haricindeki iş yerlerinin de kapalı kalacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusu, ülkedeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları için talimat verdi.

ABD’DEN GÖZDAĞI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilileri, İsrail ve İran arasındaki gerginlikle ilgili olarak daha fazla ayrıntı vermeden “bugün olacakların engellenemeyeceğini” söyledi. Bunun yanı sıra, İsrail medyasına göre, İsrail, ABD’den İran’a yönelik saldırılara katılması için resmi talepler içeren mektuplar gönderdi. İran yönetimi ise Tahran Valiliği aracılığıyla başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ talimatı verdi.