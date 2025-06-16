İsrail’in İran’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarla patlak veren çatışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün, İsrail’in Tahran ve stratejik noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından İran da harekete geçiyor. Taraflar, günlerdir birbirlerine düzenledikleri hücumlarla bu gerilimi artırırken, bugün bir çok İsrail ve İran kentini hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirildi.

15 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞEN SALDIRILAR

Bu çatışmaların detayları 15 Haziran’da aşağıdaki gibi kaydedildi:

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları:

– 00:00–02:50: Tahran

– 08:00–10:00: Batı Tahran (Mehrabad Havaalanı çevresi, Kerej Askeri Havalimanı)

– 10:00–11:00: Kuzey Tahran (Kudüs Meydanı)

– 11:00–12:00: İsfahan (Fabrikalar, kamu binası)

– 12:00–13:00: Şiraz (Savunma Bakanlığı Ek Hizmet Binası)

– 13:00–13:30: Kuzeydoğu Tahran (Dışişleri Bakanlığı Niyevaran Ek Hizmet Binası)

– 14:00–17:00: Tahran (Kamu hizmet binaları)

– 16:00–17:00: Meşhed (Meşhed Havalimanı Askeri Terminal)

İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları ise şu şekilde gerçekleşti:

– 00:30: Hayfa, Tamra (Bina)

– 03:00: Tel Aviv, Hayfa, Tamra (Bina)

– 04:30: Bat Yam, Rehovot

Önceki gün, İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirlerine de hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatını kaybetmesi, İran’da derin bir şok yarattı.

SONUÇLAR VE AĞIRLAŞAN ÇATIŞMALAR

İsrail’in hava saldırılarının ardından, İran karşılık vererek Tel Aviv başta olmak üzere birçok kente füze saldırıları gerçekleştirdi. Bu karşı saldırılar, hedef alınan bölgelerde büyük yıkımlara neden oldu. Karşılıklı hava saldırıları ise devam ediyor ve çatışmaların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.