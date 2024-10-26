İsrail’in İran’a Yönelik Saldırıları Flere Sebep Oldu

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere yönelik nokta atışı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İran medyası, Tahran ve Kerec şehirlerinde çok sayıda patlama yaşandığını bildirdi.

İRAN’IN CEVAP STRATEJİSİ

İran’ın, İsrail’in düzenlediği saldırılara yanıt vermeye hazır olduğu ve “orantılı karşılık verileceği” bilgisi edinildi. Saldırının ardından, İran genelinde tüm uçuşlar bir sonraki açıklamaya kadar iptal edildi.

EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

Tahran’daki patlamalarla aynı zamanda, Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de çeşitli patlamalar olduğu ifade ediliyor.