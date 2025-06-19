İsrail’in İran’a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR YEDİNCİ GÜNDE

İsrail’in İran’daki nükleer tesisler ve füze üslerine düzenlediği saldırıların ardından iki ülke arasındaki çatışmalar, yedinci gününe girdi. İsrail ordusu, 18 Haziran Çarşamba öğleden sonra başlatılan hava saldırısında “Tahran çevresinde 20 askeri ve güvenlik hedefi”nin vurulduğunu belirtti.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Hava saldırılarının Çarşamba gece saatlerinde de sürdüğü bildirilirken, İsrail ordusu bu saldırıların İran’ın batısında özellikle daha önce hedef alınmış bölgelerde mühimmat toplamaya çalışan personeli hedef aldığı bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran konulu ikinci bir acil oturum için bugün New York saatiyle 10.00’da (TSİ 17.00) toplanacak. Toplantı, İran’ın talebi üzerine ve Çin, Pakistan ile Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirilmekte. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile BM Siyasi İşler Şefi Rosemary DiCarlo’nun Konsey’e brifing vermesi bekleniyor.

TRUMP’IN YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü bir basın toplantısında İran’a dair açıklamalarda bulunarak, “Onlar anlaşma yapmalıydı, onlara harika bir anlaşma sunmuştum… Sonunda yapmamayı seçtiler ve şimdi keşke yapsaydık diyorlar,” şeklinde konuştu. Trump, İran temsilcilerinin “görüşmek istediklerini” ve Beyaz Saray’a gelmek istediklerini iddia etti. Ancak İran yönetimi daha önce sosyal medyadan bu iddiayı yalanlayarak “Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray’ın kapısında diz çökmek istemedi,” açıklamasını yaptı. Bir gazetecinin “Rejim değişebilir mi?” sorusuna ise Trump, “Elbette. Her şey olabilir, değil mi?” yanıtını verdi.

İRAN’IN MÜZAKERELERDEN ÇEKİLMESİ

İsrail’in saldırıya başladığı 13 Haziran Cuma gününden önce İran, nükleer programıyla ilgili görüşmelerde yer almakta ve ABD ile yeni bir müzakere turu için Pazar günü plan yapmaktaydı. Ancak saldırıların başlamasıyla birlikte İran, görüşmelerden çekildi ve saldırılar sürdüğü sürece masaya dönmeyeceğini açıkladı. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Amerika’nın İran’a saldırmayacağını söyleyemeyeceğini ifade ederken, “Bu olasılık var, yapabilirim de yapmayabilirim de… Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor,” demişti.

PUTİN’İN DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Saint Petersburg’da düzenlediği basın toplantısında İsrail-İran gerilimini ele aldı. Putin, “Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu durumdan çıkış için olası bir yol öneriyoruz,” dedi. Bunun yanı sıra, kararı başta İran ve İsrail olmak üzere ilgili ülkelerin siyasi liderlerine ait olması gerektiğini vurguladı. İran devlet televizyonu, uydu yayını aracılığıyla izleyicilere “hükümete karşı ayaklanma” çağrısı içeren bir klip gösterdi. Videoda, İran yönetiminin halkını “yarı yolda bıraktığı” ifadesi yer almakta ve izleyicilere “geleceğinizi kontrol altına alın” çağrısı yapılıyor.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN GÖRÜNTÜLER

Kaynağı bilinmeyen bu video sosyal medyada hızla yayıldı ve içerik, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan Operasyonu”nda öldürülen üst düzey İranlı komutanların görüntüleriyle desteklendi. Ayrıca, 2022’de başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltında ölen genç kadının ardından başlayan protestolardan sahneler de kullanıldı. Bu protestoların ana sloganı ise “Kadın, Yaşam, Özgürlük” oldu. Aynı ifadeyi geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da kullanarak İran halkına “ayağa kalkın” çağrısında bulundu.