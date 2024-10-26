İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Açıklandı

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, İran’daki askeri noktalara yönelik nokta atışı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Ordu sözcüsü, “İran’daki rejimin son dönemde İsrail’e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı” şeklinde konuştu. Saldırının tamamlandığını belirten İsrail ordusu, “İran’ın İsrail’e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu” ifadelerini kullandı. Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde gerçekleşen saldırılarda, ilk dalgada İran savunma sistemleri hedef alındı. Diğer saldırılarda ise füze-drone üretim tesis ve üsleri vuruldu. Buna karşılık, İran’ın hava savunma sistemleri de karşılık vermeye çalıştı.

TEHRAN’DA PATLAMALAR

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail’in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı geldiği ancak bazı bölgelerde “sınırlı hasar” oluştuğu belirtildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, olayla ilgili detayların daha sonra verileceğini belirterek, Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı’nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını aktardı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan patlamaya dair görüntülerin, geçmişe ait olduğu tespit edildi. Ayrıca, yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın bildirisine göre, Tahran’daki petrol rafinerisinde herhangi bir patlama olmadığı ifade edildi. İranlı yetkililer ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY’DAN YORUM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail’in “meşru müdafa” hakkı çerçevesinde İran’daki askeri hedefleri vurduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN, “İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD’ye bilgi verdi” şeklinde bir haber geçti. Pentagon’dan bir yetkili, İsrail’in saldırılarında “ABD’nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını” ifade etti. KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

BİDEN VE HARRİS’İN GÖRÜŞMELERİ

Beyaz Saray, Biden’ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail’in İran’a yönelik “askeri operasyonu” hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, ABD Başkanı gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de İsrail’in askeri hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği ifade edildi.

SURİYE’DE EŞ ZAMANLI OLAYLAR

Tahran’daki patlamalarla birlikte, Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar olduğu bildirildi. Suriye rejiminin ajansı SANA’nın haberine göre, özellikle Şam yakınlarında patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Rejime yakın sosyal medya kaynakları, Humus’ta da benzer seslerin yaşandığını duyurdu. Şam ve Humus’ta, Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun bulunduğu biliniyor.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, ismi açıklanmayan bir kaynağın Tahran’ın, İsrail’in hava saldırısına karşılık vereceğini söylediğini aktardı. Kaynak, “Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail’in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail’in her eylemine uygun yanıt alacağına şüphe yoktur” şeklinde belirtmiştir.

İRAN’DA UÇUŞLAR DURDURULDU

İsrail saldırısının ardından İran, güvenlik önlemleri gereği tüm uçuşları askıya alma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir” dedi. Yazarlu, “Uçuşların yeniden başlaması durumunda bilet almış yolculara hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır” şeklinde ekledi.

ORTADOĞU’DA FÜZE SAVAŞLARI

Yaklaşık 3 hafta önce İran, İsrail’e son yılların en kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirmişti. Bu saldırıda, ses hızını aşan füzeler ve hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldığı açıklandı. Bu saldırının, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık yapıldığı belirtiliyor. İsrail’in bu tehdide askeri bir yanıt vermesi durumunda “yıkıcı karşılık” göreceği uyarısında bulunulmuştu. Bombardımanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı başarısız oldu” açıklamalarında bulundu.