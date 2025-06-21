İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, dokuzuncu gününe girdi ve İran tarafından karşılık gelen misilleme saldırıları da sürüyor. İsrail, İran’ın mevcut nükleer tesisleri ile ordunun üst düzey komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarındaki sivil can kaybının 430, yaralı sayısının ise 3 bin 500’den fazla olduğunu aktardı. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle yaptığı misillemaysa 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 bin 517 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İSRAİL’DE DRONE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail medyası, ülkenin kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın saldırıya uğradığını aktardı. Drone saldırısında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak İran’a ait olan Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini geçmeyi başardığı bilgisi verildi. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail’in saldırganlığına karşı destek veren ülkelere teşekkür ederken, “Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan’ın net ve kararlı tutumlarını takdirle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran’ın Kum ve Buşehr eyaletlerinde MOSSAD adına faaliyet yürüten toplamda 31 kişi gözaltına alındı.

İRAN’DAN YENİ SALDIRILAR

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 430’a yükseldiğini ve yaralı sayısının ise 3 bin 500’ü geçtiğini bildirdi. İran medyası, sabah saatlerinde İsrail güçlerinin İsfahan’daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Nükleer sızıntı olmadığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 5 üyenin, Hürremabad’daki İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın Kum kentindeki saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün liderlerinden Saeed Izadi’nin öldüğünü iddia etti. Cuma günü gerçekleştirilen bir hava saldırısında da, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İkinci İnsansız Hava Aracı Tugayı Komutanı Amin Pür Cudaki’nin öldüğü açıklandı.

TELEVİZYONDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail ordusu, İran’dan gelen yeni füze atışlarını önlediğini duyurdu ve başkent Tel Aviv semalarından patlama sesleri duyuldu. Ülke basını, gün içinde İran’dan 10 kadar füze atıldığını belirtti. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri imha ettiği ve düşen şarapnel parçalarının bir evin çatısında yangın çıkardığı görüntüler paylaşıldı.