İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Hakkında Bilgiler

SALDIRININ DETAYLARI

İsrail ordusu, İran’daki askeri tesislere yönelik nokta atışı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Ordunun sözcüsü, “İran’daki rejimin son dönemde İsrail’e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı” şeklinde bir ifade kullandı. Saldırının sona erdiğini belirten İsrail ordusu, “İran’ın İsrail’e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu” açıklamasında bulundu. Saldırılar, gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde gerçekleştirildi. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedef alınırken, diğer saldırılarda füze ve drone üretim tesisleri vuruldu. Bunun üzerine İran hava savunma sistemleri müdahalede bulundu.

Tahran’dan Patlama Sesleri

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail’in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sistemlerinin saldırılara başarılı bir şekilde karşılık verdiği ancak bazı bölgelerde “sınırlı hasar” meydana geldiği bildirilirken, olayın boyutları inceleniyor. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı’nda olağanüstü bir durum yaşanmadığına dair bilgi verdi. Ayrıca, sosyal medyada patlamalarla ilgili paylaşılan bazı görüntülerin eski olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu arada, yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran’daki petrol rafinerisinde herhangi bir patlama yaşanmadığını aktardı. İranlı yetkililerin konuyla ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Beyaz Saray’ın Değerlendirmesi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail’in “meşru müdafa” hakkı çerçevesinde İran’daki askeri hedefleri vurduğunu bildirdi. İsrail devlet televizyonu KAN, “İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD’ye bilgi verdi.” ifadesine yer verdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında “ABD’nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığı” belirtildi. KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

Gelişmelerin Takibi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail’in İran’a yönelik “askeri operasyonu” hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, ABD Başkanı gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de İsrail’in İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgi aldığı ve durumu takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

Suriye’deki Patlamalar

İran’ın başkenti Tahran’daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. Suriye rejimine yakın ajans SANA, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Sosyal medya hesaplarında ise Humus’ta da patlama sesleri duyulduğu paylaşıldı. Şam ve Humus’ta Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Tahran’ın Tepkisi Hazır

İranlı yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran’ın, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti. Kaynak, “Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail’in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail’in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur.” dedi.

Tüm Uçuşlar İptal Edildi

İran, İsrail’in saldırısının ardından güvenlik tedbirleri doğrultusunda tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir” bilgisi verdi. Yazarlu, “Uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır.” dedi.

Füze Savaşlarının Yeni Dönemi

Yaklaşık üç hafta önce İran, İsrail’e son yılların en ağır ve kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirmişti. Bombardımanda ses hızını aşan füzelerle birlikte hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldığı ilan edildi. Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından 2023 yılında tanıtılmıştı. Saldırının, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edilmişti. İsrail, bu saldırıya askeri yanıt vermesi durumunda “yıkıcı karşılık” göreceği konusunda uyarılmıştı. Bombardımanın ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı başarısız oldu” dedi.