İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısını Duyurduğu Açıklama

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere düzenlenen nokta atışı saldırıları duyurdu. Ordunun sözcüsü, “İran’daki rejimin son dönemde İsrail’e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı” şeklinde bir açıklama yaptı. Saldırının tamamlandığını belirten İsrail ordusu, “İran’ın İsrail’e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu” dedi. Saldırılar, gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde gerçekleşti. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedef alındı, diğer dalgalarda ise füze ve drone üretim tesisleri vuruldu. Saldırıya İran hava savunma sistemleri karşılık verdi.

İRAN’DA PATLAMALAR YAŞANDI

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail’in, İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşılık verdiği ancak bazı yerlerde “sınırlı hasar” meydana geldiği, olayın boyutlarının incelendiği vurgulandı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı’nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirerek, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin eski olduğunun tespit edildiğini belirtti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı da Tahran’daki petrol rafinerisinde herhangi bir patlama olmadığını aktardı. İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

BEYAZ SARAY’DAN DİRENÇ MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail’in “meşru müdafaası” kapsamında İran’daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN, “İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD’ye bilgi verdi” dedi. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail’in saldırılarında “ABD’nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığı” ifade edildi. KAN, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Savunma Bakanlığı binasında bulunduğunu kaydetti.

BİDEN VE HARRİS BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, Biden’ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail’in İran’a yönelik “askeri operasyonu” hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Açıklamada, ABD Başkanı’nın gelişmeleri yakından takip etmekte olduğu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de durum hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

SURİYE’DE EŞ ZAMANLI OLAYLAR

İran’daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. Suriye rejim ajansı SANA, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Rejime yakın sosyal medya hesapları ise Humus’ta da patlama seslerinin olduğunu aktardı. Şam ve Humus’ta Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği bilinmektedir.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, ismi açıklanmayan bir kaynağın Tahran’ın İsrail’in gece gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini duyurduğunu belirtti. Kaynak, “Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail’in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail’in eylemlerinin karşılığını alacağına şüphe yoktur” ifadesini kullandı.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

İran, İsrail’in saldırısının ardından güvenlik önlemleri kapsamında ülkedeki tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir” dedi. Yazarlu, uçuşların yeniden başlaması ile ilgili olarak bilet almış yolcuların hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirileceğini aktardı.

ORTADOĞU’DA TANSİYON YÜKSEK

Yaklaşık üç hafta önce İran, İsrail’e son yılların en kapsamlı füze saldırısını düzenlemişti. Bombardımanda ses hızını aşan füzeler ve hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldığı belirtilmişti. Bu saldırı, İsrail’in Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’ı öldürdüğü bilinen operasyonlara karşılık olarak gerçekleştirilmişti. Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı başarısız oldu” şeklinde konuştu.