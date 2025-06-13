İsrail’in İrana Hava Saldırısı Kınandı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı hava saldırısına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu hava saldırısının kınandığı ve şu ifadelere yer verildiği belirtildi: “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.”

Açıklamanın Detayları

Ayrıca, “Saldırıların, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.” ifadesine de yer verildi.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

İsrail’in bu tür saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.” denildi.