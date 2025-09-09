İsrail’in Katar’daki Saldırısında 5 Hamas Üyesi Ölüm Buldu

İSRAİL’İN KATAR’DAKİ SALDIRISININ SONUÇLARI

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda 5 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Hamas, bu saldırının Katar’daki müzakere heyetine yapıldığını ve liderlerinden Halil el-Hayye’nin oğlu ile ofis müdürünün de hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Al Jazeera televizyonuna, “Saldırıda Hamas lideri Halil el-Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü” bildirdi.

SALDIRININ DETAYLARI

Hindi, saldırının, müzakere heyetinin ABD’nin önerisini görüşmek üzere bulunduğu bir toplantı sırasında gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin’in, bu suikast girişiminden sağ kurtulduğunu dile getirdi. Hamas, bu saldırının arkasında ABD yönetimi ve İsrail’in bulunduğunu vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in müttefiki olarak, Hamas’a Gazze’deki savaşı sonlandırmak için yeni bir öneri sunduğunu daha önce açıklamıştı.

SALDIRIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ İDDİALAR

İsrail savaş uçakları, Hamas’ın önemli isimlerinin toplantı yaptığı bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Bir kaynak, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “Saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu” belirtti. Öte yandan, İsrail basını, Halil El-Hayye’nin de aralarında bulunduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıntılar gelişmeye devam ediyor.