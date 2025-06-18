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İsrail’in Kirli İşine Hoşnut!

ALMANYA BAŞBAKANI FRIEDRICH MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında sarf ettiği, “Bu, İsrail’in hepimiz adına yaptığı kirli iş” sözlerinin birçok kişi tarafından kabul görmesinin kendisini memnun ettiğini belirtti. Merz, Berlin’de eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının sonrasında düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ TEPKİLER

G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada’da bu açıklamayı yaptığına dikkat çeken Merz, sözlerinin büyük bir kesim tarafından benimsenmesinin ve bu nedenle pek çok kişinin bu görüşü paylaşmasının kendisini sevindirdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, sözlerinin sosyal medyada bazı eleştirilerin hedefi olduğunun hatırlatılması üzerine, “Az sayıdaki eleştirel seslere yorum yapmama gerek yok” diye konuştu.

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