İsrail’in Lübnan’a Hava Saldırıları Artıyor

İSRAİL ORDUSUNUN HAVADAN SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail ordusunun son iki gün içerisinde Lübnan’ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 179 olarak belirtildi. Bu rapora göre, 8 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarının toplamı ise 11 bin 340’a ulaştı. Raporda, İsrail’in saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 2 bin 710’a, yaralı sayısının ise 12 bin 592’ye çıktığı ifade ediliyor.

SIĞINMA MERKEZLERİNE YERLEŞİM ARTTI

İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle yerinden edilen vatandaşlar için oluşturulan sığınma merkezlerinin sayısının 1114’e yükseldiği raporda yer alıyor. Şu ana kadar bu sığınma merkezlerine 189 bin 298 kişinin yerleştirildiği bildirildi. Raporda, İsrail’in bombardımanı sebebiyle meydana gelen göç dalgalarının devam ettiğine vurgu yapıldı. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait verilere göre, 23 Eylül-28 Ekim tarihleri arasında Lübnan’dan Suriye’ye geçenlerin sayısının 518 bin 440 olduğu belirtildi. Bu geçişlerden 353 bin 410’unun Suriyeli, 165 bin 30’unun ise Lüban vatandaşı olduğu kaydedildi.