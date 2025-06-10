İsrail’in Madleen gemisine saldırısı kınandı

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN’DAN GAZZE’YE YARDIM GÖTÜREN GEMİYE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail tarafından Gazze’ye yardım teslim etmek amacıyla yola çıkan “Madleen” gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya büyük bir tepki gösteriyor. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, “Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan saldırı, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır.” şeklinde ifadeler kullandı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Gazze’ye insani yardım taşıyan bu gemiye yapılan hukuksuz müdahaleyi ve gemide bulunan insan hakları aktivistlerinin siyonist İsrail güçleri tarafından alıkonulmasını şiddetle kınıyor.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR VE SAVAŞ SUÇU

Arslan, İsrail’in insanlık dışı bu saldırısının, Filistin halkına karşı uzun yıllardır sürdürdüğü sistematik zulüm ve etnik temizlik politikalarının bir devamı olduğunu ifade ediyor. “Sivil yerleşim alanlarının bombalanması, kadınların ve çocukların katledilmesi, gıda ve ilaç girişinin engellenmesi, hastanelerin ve okulların hedef alınması, açıkça bir savaş suçu, açıkça bir soykırımdır.” diye değerlendirmede bulunuyor. Gazze’nin modern dünyanın gözü önünde bir toplama kampına dönüştüğünü vurgulayan Arslan, bölge halkının aylardır bombalar, abluka, açlık ve yoklukla mücadele ettiğini belirtiyor.

SALDIRILARA TAHAMMÜL EDİLMİYOR

Bebeklerin açlıktan hayatını kaybettiği, insanların enkaz altında susuzluktan öldüğü ve temel yaşama hakkının sürekli olarak gasbedildiği bir coğrafyadan söz eden Arslan, “Siyonist İsrail’in bir avuç vicdan sahibi insanın taşıdığı yardım malzemesine bile tahammül edemediğinin bir kez daha açık bir şekilde görüldüğüne” değiniyor. Arslan, bu saldırının, 2010 yılındaki Mavi Marmara saldırısıyla benzerlik gösterdiğini belirtirken, siyonist İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere karşı saldırgan tutumunun devam ettiğine dikkat çekiyor.

MADLEEN GEMİSİNDEKİLERİN SERBEST BIRAKILMASI İSTENİYOR

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun bir an önce serbest bırakılmasını ve gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılmasını talep ediyor. Ayrıca uluslararası toplum ve kuruluşların, tüm dünyanın gözü önündeki bu vahşete karşı artık “dur” demesi gerektiğini vurguluyor. Filistin halkının haklı davasının yanında olduklarını ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için mücadeleye devam edeceklerini bir kez daha dile getiriyor.