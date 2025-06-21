İsrail’in Nükleer Tesislere Saldırıları Endişe Verici

AHMET YILDIZ’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York’ta gerçekleşen BM Güvenlik Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, konuşmasında “İsrail’in, İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik kasıtlı saldırıları emsalsizdir” ifadesini kullandı. Bu saldırıların, nükleer ve radyoaktif sızıntılar, büyük ölçekli göç hareketleri ve küresel ticaret yollarında kesintiler gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği yönünde bir uyarıda bulundu.

GERİLİMİN ARTTIĞI VURGUSU

Büyükelçi Yıldız, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik eylemlerinin Orta Doğu’daki gerilimi yükselttiğini belirtti. “Bu saldırılar, uluslararası hukuka, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tüzüğüne, ilgili UAEA kararlarına ve BMGK kararına aykırıdır. Bu eylemler acilen durdurulmalıdır” dedi. Yıldız, İsrail’in bu tür tesisleri hedef alarak nükleer güvenlik ve emniyeti kasten riske attığını ifade etti.

DİPLOMATİK ÇABALARA DESTEK

Türkiye’nin, bölgedeki gerilimin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve diplomatik çabaların yeniden başlatılması için her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Ayrıca, çatışmaların petrol ticareti açısından kritik bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekerek, bu durumun arz kesintileri ve fiyat dalgalanmaları ile küresel istikrarsızlığı artırabileceğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE BM PERSONELİ TAHLİYESİ

Gazze’deki durumun bu son olayların gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, iki devletli çözüm önerisini tekrar dile getirdi. Ayrıca, İran’dan 45 BM personelinin Türkiye’ye tahliye edildiğini belirten Yıldız, bu durumu BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.