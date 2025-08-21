İsrail’in Operasyonu Başladı, Kontrol Sağlandı

GAZZE OPERASYONUNUN İLK AŞAMASI BAŞLADI

İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adıyla anılan Gazze işgal operasyonunun ilk adımı artık başlamış durumda. Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gazete şehir çevresinin kontrol altına alındığını belirterek, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmaların meydana geldiğini aktardı. Operasyonun gelişimi hakkında bir harita da paylaşıldı.

NETANYAHU’DAN YENİ TALİMATLAR

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen bilgilere göre, Benyamin Netanyahu, orduya Hamas’ın yok edilmesi amacıyla yürütülen operasyonun süresinin belirlenenden daha kısa olması gerektiğini söyledi. Hamas, başlatılan bu saldırıların daha önceki girişimler gibi başarısız olacağını vurguladı. Açıklamada, bu planın Gazze Şeridi’nde 22 aydan fazla süren soykırımın devamı ve ateşkes ile esir takası için çaba gösteren arabulucuların çabalarının hiçe sayılması anlamına geldiği ifade edildi.

HAMAS’TAN ATEŞKES YORUMLARI

Yapılan açıklamada, Hamas’ın arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir dönemde, İsrail hükümetinin masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürmede ısrar ettiği ifade edildi. Başbakan Netanyahu’nun arabulucuların önerisini göz ardı etmesi ve yanıt vermemesi, esirlerin hayatını önemsemediğini gösterdiği belirtildi. Hamas, “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek” ifadeleriyle arabuluculara, İsrail’e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için maksimum baskı yapma çağrısı yaptı.

ASKER HAZIRLIKLARI VE OPERASYONUN AŞAMALARI

İsrail, operasyon çerçevesinde Gazze şehrinin çevresinin kontrol altında olduğunu duyururken, Savunma Bakanı Katz geçtiğimiz günlerde yüksek düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaparak Gazze’nin işgal planının onayını aldı. Bu planla birlikte 60 bin yedek askerin silah altına alınması bekleniyor. Ayrıca, işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi düşünülüyor. Planın ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirilecek. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının hedef alınacağı ifade ediliyor.

ATEŞKES İÇİN ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ

İsrail, Gazze’yi işgale hazırlanırken diğer yandan ateşkes için arabulucuların baskısı artıyor. İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes müzakereleri çerçevesinde Katarlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme Paris’te gerçekleşti. Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Witkoff’un daha önce sunduğu ve Hamas tarafından kabul edilen yeni teklifin bulunduğu belirtilirken, Mısırlı bakan bu teklifin savaşın sona ermesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.