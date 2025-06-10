İsrail’in Saldırıları 36 Filistinli Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in bu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde farklı bölgelere yönelik düzenlediği saldırılarda, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 36 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, “İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan ve ‘Netzarim Koridoru’ olarak bilinen alanda yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin de yaralandığını” bildirdi. Ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi’ne nakledildiği kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Görgü tanıkları; “İsrail’e ait insansız hava araçları, Gazze’nin güneyinde yer alan Netzarim Koridoru’na yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail topçuları da aynı bölgeye birçok kez ateş açtı” dedi. Ayrıca ambulansların ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralılar, binek hayvanlarının sırtında taşınarak hastanelere ulaştırıldı. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre, “Cibaliya bölgesine yönelik ayrı saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti” ve cenazeler hastaneye getirildi.

CİBALİYA’DA BOMBARDAIMAN VE KAYIPLAR

Cibaliya bölgesindeki bombardımanda, Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evlerin hedef alındığı aktarılırken, bu saldırılarda da çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi. Güney Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde de, bir insansız hava aracının yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin ortasındaki el-Megazi Kampı’nın doğusundaki saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı, Deyr el-Belah kentindeki el-Bereke bölgesinde yaralanan bir genç de yaşamını yitirdi.

Ateşkesi BOZAN SALDIRILAR

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeye yönelik planlama yaparak 19 Ocak’ta başlatılan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 574 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 927’ye ve yaralıların sayısı da 126 bin 615’e ulaştı.

İSRAİL’İN KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlayacağını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, “Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini” deklare etti. Plana göre, Gazze Şeridi kalıcı olarak işgal edilecek ve Filistinliler güneyde “toplama kamplarına” yerleştirilecek. İsrailli bakanlar ise, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkıp, Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını ifade etti.