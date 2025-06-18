İsrail’in Saldırıları 6. Güne Ulaştı

SAVAŞIN İLERLEYİŞİ

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ve İran’ın “Gerçek Vaat” adını verdiği misilleme ile birlikte savaş 6. gününe adım attı. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri yetkililerin de bulunduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi. İran ise insansız hava araçları (İHA) ve yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı karşı saldırısında Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı. İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşan füzeler sonucunda İsrail’de en az 24 kişi hayatını kaybetti. Şiddetin sürdüğü bu aşamada savaşın etkileri daha da derinleşiyor.

Savaşın 6. gününde Rusya’dan, savaşa müdahil olmayı planlayan ABD’ye yönelik bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi İsrail’e doğrudan askeri yardım sağlama hususunda sert bir dille ikaz etti. Bakanlık, “ABD, İsrail’e doğrudan yardım sağlamamalı ve hatta bunu düşünmemeli bile” açıklamasını yaptı. Bu tür bir yardımın Orta Doğu’daki durumu kökten istikrarsızlaştırabileceğini vurguladı. Ayrıca Moskova yönetimi, hem İran hem de İsrail ile temaslar halinde olduğunu da belirterek barışçıl bir çözüm çağrısını yineledi.