İsrail’in Saldırıları 8. Güne Giriyor

İSRAİL-İRAN SAVAŞI 8. GÜNÜNDE

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı ve “Yükselen Aslan” ismini verdiği operasyon, İran’ın “Gerçek Vaat” olarak adlandırdığı misilleme saldırılarıyla devam ediyor. Savaş artık 8. gününe girdi. İki taraf arasında yapılan saldırılarda, İsrail’in operasyonları sonucunda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 227 kişi hayatını kaybetti.

İRAN’DAN MISİLLEME SALDIRILARI

İran, insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlatarak misillemelerini gerçekleştirdi. Füzeler Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa gibi stratejik hedeflere yönlendirildi. İsrail’in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle ise en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 500’ü geçtiği bildirildi.

RUSYA’DAN GELSEN TEHDİT

İsrail ile İran arasındaki savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor. İran, İsrail’in siber güvenlik merkezini hedef alarak füzelerle imha etti. Bu esnada Rusya’dan yeni bir tehdit de geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, İran’da rejim değişikliği hedeflerinin kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney’e olası bir suikastın “Pandora’nın kutusunu açacağını” dile getirdi.