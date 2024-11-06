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“İsrail’in Saldırıları Bölgeyi Tehdit Ediyor”

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KIRGIZİSTAN ZİYARETİ VE ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında toplamda 19 işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor.

GAZZE’DEKİ KATLİAMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, ziyaret sırasında gündeme gelen konular arasında Gazze’de yaşanan katliamlar da yer aldı. “İsrail’in saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor” diyen Erdoğan, bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

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