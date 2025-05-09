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İsrail’in Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

ISRAEL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu can kaybı 52 bin 787’ye, yaralı sayısı ise 119 bin 349’a çıktı. Saldırılar, aralıksız bir şekilde sürerken, sivil kayıplar da artış gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 85 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ateşkesin BOZULMASIYLA ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 678’e, yaralı sayısı 7 bin 308’e yükseldi. 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılan bu saldırıların sonucunda toplam can kaybı 52 bin 787, yaralı sayısı ise 119 bin 349 olarak kaydedildi.

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