İsrail’in Saldırıları Can Kayıplarını Artırıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE CAN KAYIPLARI

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda can kaybı 51 bin 355’e, yaralı sayısı ise 117 bin 248’e ulaştı. Saldırılar sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardımanın etkisiyle bilanço giderek ağırlaşıyor.

SON DURUMUN AÇIKLAMASI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 50 sivilin cesedinin ve 152 yaralının getirildiğini duyurdu. Cenazelerden 2’sinin daha önceki İsrail saldırıları sırasında enkaza gömülerek yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğu aktarıldı. Bakanlık, ayrıca 18 Mart’tan bu yana İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı bozmasından sonra 1,978 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5,207 Filistinlinin yaralandığını da bildirdi.

GENEL BİLANÇO

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların kaydedildiği açıklamada, toplam ölü sayısının 51,355’e ve yaralı sayısının 117,248’e yükseldiği belirtildi. Gazze’de yaşanan bu insanlık dramı, bölgede yaşanan çatışmanın boyutlarını gözler önüne seriyor.