İsrail’In Saldırıları Çok Ciddi Olabilir

NETANYAHU’NUN İRAN’A YÖNELİK UYARILARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran’ın olası saldırıları hakkında uyarılarda bulundu. Netanyahu, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum” diyerek Tahran’dan gelebilecek tehlikelere dikkat çekti. İran’ın nükleer silahlanma yönündeki adımlarını hızlandırdığına işaret eden Netanyahu, bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti.

SALDIRILARIN AMACI VE YENİ HEDEFLER

Netanyahu, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıların, ABD desteği veya en azından karşı çıkmamasıyla yapıldığını ifade etti. Ayrıca, nisan ayını hedef aldıklarını ancak çeşitli nedenlerle bu tarihle ilgili planlarının hayata geçmediğini dile getirdi. İran’ın balistik füze üretim programına yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın daha hızlı bir şekilde füze üretmeyi hedeflediğini vurgulayan Netanyahu, “Artık daha fazla bekleyemezdik” dedi.

OLASI SALDIRILARA DİKKAT

Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İran’ın saldırılara karşılık verme kapasitesine de değindi. “Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir” ifadesiyle, Tahran’ın gerçekleştirebileceği saldırıların kapsamını vurguladı. Bu durum, her iki ülke arasındaki gerilimin arttığını gösteriyor.