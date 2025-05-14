İsrail’in Saldırıları Devam Ediyor, Ölüler Artıyor

SON SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına yönelik düzenlediği son saldırılarda en az 49 kişi daha yaşamını yitirdi, çok sayıda birey de yaralandı. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail ordusu, Gazze’deki saldırılarına devam ediyor. Gece yarısından itibaren bölge yeniden kanla doldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarına en az 4 hava saldırısı yapıldı. Bu saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybetmesi bildirildi. Ayrıca, Han Yunus şehrindeki bir çadıra yapılan insansız hava aracı saldırısında aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

ÖLÜ SAYISI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, ordunun bölgedeki saldırıları hız kazandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 52 bin 908’e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721’e ulaştığı bildirildi. Bu rakamlar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.