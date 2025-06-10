İsrail’in Saldırıları Filistinlilere Ciddi Zarar Verdi

GÜNCEL SALDIRILARDA FİLİSTİN KAYIPLARI ARTIYOR

Bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde farklı bölgeleri hedef alan saldırılarda, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin orta kısmında yer alan “Netzarim Koridoru” bölgesinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Bu saldırılar sonucunda 19 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi’ne nakledildiği bildirildi.

SALDIRILARIN YERİ VE AYRINTILARI

Görgü tanıkları, İsrail’e ait insansız hava araçlarının, Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru’na yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını, İsrail topçularının da bu bölgeye birçok kez ateş açtığını belirtti. Ambulansta ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralıların binek hayvanlarının sırtında taşınarak hastanelere götürüldüğü ifade edildi. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden bir kaynak, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine yönelik saldırılarda 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını aktardı. Ayrıca, Cibaliya bölgesindeki çeşitli ailelere ait evlerin hedef alındığı bombardümanda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı da bildirildi.

HAN YUNUS VE DEYR EL-BELAH’TA BASKILAR

Güney Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişiler için kurulan bir çadırı bombalaması sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Orta kesimlerde Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde gerçekleşen bir saldırıda daha önce yaralanan bir Filistinli genç de hayatını kaybetti. Deyr El-Belah’taki Ebu Şaviş ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda ise 8 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu şekilde yaşamını yitirdi. Tıbbi kaynaklar, Han Yunus ve el-Mevasi bölgesindeki saldırılarda toplamda 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İSRAİL’İN KALICI İŞGAL PLANLARI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden saldırılarına başladı. Saldırılarının başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 615 kişi de yaralandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurdu. Plan dahilinde, Filistinlilerin Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürülmesi ve burada insani yardım sağlanması öngörülüyor. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri başka ülkelere sürmeyi planladıklarını da açıkladı.