İSRAİL’in Saldırıları, Gerçeği Engellemektedir

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de Nasır Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında gazetecilerin de aralarında bulunduğu sivillerin yaşamını yitirmesine değindi. Duran, “İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi” ifadesiyle durumu kınadı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İNSANLIK DEĞERLERİ TEHDİT ALTINDA

Duran, basın özgürlüğü ile insanlık değerlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. “Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir” dedi. Ayrıca, bu durumun insanlığın vicdanını yaraladığını da belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKEN BİR DURUM

Duran, ablukaya ve soykırıma maruz kalan bir halkı yok etme çabalarının yaşandığına dikkat çekerek, “Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir” sözlerini sarf etti. Bu durumu taşımanın insanlık için ağır bir vebal olduğunun altını çizdi. Katledilen gazetecilere ve Filistinli kişilere rahmet dileyen Duran, “Canları pahasına Gazze’deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.