İsrail’in Saldırıları, İran’da 6 Ölüm

İSRAİL’İN TEHDİTLERİ SONRASI PATLAMALAR

İsrail’in İran’a yönelik tehditlerinin ardından, Tahran’ın batısında gece saatlerinde şiddetli patlamalar gerçekleşti. İran devlet televizyonu, ülkenin kuzeyinden güneyine birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Bu hava saldırıları, İran’ın askeri ve nükleer altyapısını hedef alıyor.

ÜST DÜZEY KOMUTANLARIN KAYBI

İran basını, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade dahil en az 20 üst düzey komutanın yaşamını yitirdiğini rapor etti. Ayrıca, İran’ın nükleer programında önemli bir rol üstlenen 6 bilim insanı, Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi de bu saldırılarda öldü.

SİVİL KAYIPLAR VE YARALILAR

İran devlet televizyonu, ülkede toplamda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını belirtti. Tahran’daki saldırılara ilişkin devlet basını 5 sivil ölüm ve 20 yaralı olduğu bilgisini verdi. Saldırıların yanı sıra sivil yerleşim alanlarının da vurulduğu ifade edilirken, bu durum uluslararası tepkileri artırdı.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ VE SALDIRI İDDİALARI

İsrail, bu saldırıları “İran’ın nükleer silah geliştirme çabalarını engellemek” amacıyla gerçekleştirdiğini savunuyor. İran’ın Tesnim haber ajansı, İsrail’in Tebriz’e yönelik yeni saldırılar düzenlediğini bildirirken, Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in nükleer tesisler, balistik füze depoları ve askeri üsleri hedef aldığını doğruladı.