İsrail’in Saldırıları, İran’da Rejim Değişikliği Arayışı

İSRAİL’İN HEDEFLERİ

İsrail’in 13 Haziran’da gerçekleştirdiği saldırıların amacı, İran’ın nükleer kapasitesinden kaynaklanan varoluşsal tehdidi bertaraf etmenin ötesinde, Binyamin Netanyahu’nun daha geniş bir hedefe yöneldiğini göstermektedir: Tahran’da rejim değişikliği. Netanyahu, daha önce benzeri görülmemiş saldırılarla başlattığı zincirleme bir reaksiyon aracılığıyla İslam Cumhuriyeti’ni devirmek için bir kaos oluşturmayı umuyor olabilir. Cuma akşamı yaptığı açıklamada, “İran halkının, şeytani ve baskıcı rejimden kurtulması için ayağa kalkarak bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşmesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Birçok İranlı, ülkesindeki ekonomik krizden, ifade özgürlüğünün eksikliğinden, kadın hakları ve azınlık haklarının durumundan rahatsızlık duymakta. İsrail’in eylemleri, İran yönetimi için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı, silahlı kuvvetlerin genelkurmay başkanı ve birçok üst düzey Devrim Muhafızları komutanı hayatını kaybetti ve saldırılar henüz sona ermiş değil.

İRAN’IN MİSİLLEME CEVABI

İran, öğleden sonra karşılık vererek Devrim Muhafızları’nın “onlarca hedefe, askeri merkeze ve hava üssüne” saldırdığını açıkladı. Durum hızla tırmandı, Netanyahu “Daha fazlası yolda” diyerek İran’ın diğer liderlerinin de hedef alınabileceğinin sinyalini verdi. İsrail bu saldırı ve cinayetlerin rejimi sarsabileceğini, böylelikle bir halk ayaklanmasının önünü açabileceğini hesaplıyor olabilir; en azından Netanyahu bunu umuyor. Ancak bu bir kumar, hem de büyük bir kumar. İlk planda böyle bir zincirleme reaksiyonun başlayacağına dair kesin bir kanıt yok. Başlasa bile bu sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. İran’daki en güçlü aktörler silahlı kuvvetleri ve ekonomiyi kontrol eden kişilerdir; çoğu Devrim Muhafızları ve bazı sahip oldukları pozisyonlarla sertlik yanlılarıdır. Darbe yapmalarına gerek yok, çünkü zaten iktidardalar ve İran’ı daha çatışmacı bir yöne sürükleyebilirler.

OLASI REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bir diğer potansiyel sonuç ise rejimin çökmesi ve İran’ın kaosa sürüklenmesi olabilir. Yaklaşık 90 milyonluk nüfusa sahip ülkede yaşanacak olaylar, Ortadoğu genelinde büyük bir etki yaratacaktır. İsrail’in istediği, dost bir gücün yönetimi ele geçirmesiyle sonuçlanacak bir ayaklanma. Ancak buradaki en önemli soru, alternatifin kim olabileceği. İranlı muhalif güçler son yıllarda oldukça parçalanmış durumda ve net bir seçenek sunamıyor. 2022’de, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketi adıyla bilinen ve İran’ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan ayaklanmaların ardından bazı muhalefet grupları, İslam Cumhuriyeti karşıtı çeşitli eylemcilerden oluşan bir koalisyon kurmaya çalıştı, ancak bu görüş farklılıkları nedeniyle uzun sürmedi.

MÜMKÜN ALTERNATİFLER

İsrail liderleri, bu gruplardan bazılarını tercih edilen alternatifler olarak görebilir. Örneğin, İran’ın eski veliaht prensi Rıza Pehlevi, 1979 İslam devriminde devrilen eski Şah’ın oğlu olarak sürgünde yaşıyor ve yabancı aktörlerin desteğini kazanmak için aktif rol oynuyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail’i ziyaret etti. Ancak bazı İranlılar arasında popülaritesi artmasına rağmen bunun rejim değişikliği için bir güç haline gelip gelmeyeceği belirsiz. Ayrıca, İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesini destekleyen fakat monarşiye dönüşe karşı çıkan sürgündeki muhalif grup Halkın Mücahitleri de var. Bu grup, başlangıçta sol görüşlü bir Müslüman hareket olarak kuruldu ve devrim sonrası Irak’a geçti. 1980’lerin başında Saddam Hüseyin’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta onun yanında yer aldığından, pek çok İranlı arasında sevilmeyen bir grup haline geldi.

SEÇENEKLERİN ZORLUĞU

ABD’deki bazı destekçileri olsa da, grup üzerindeki etkileri günümüzde daha az gözlemleniyor. Laik bir demokrasi kurma hedefleyenlerden parlamenter monarşiyi destekleyenlere kadar başka siyasi güçler de mevcut. 13 Haziran’da İsrail’in saldırılarının boyutunu analiz etmek için henüz erken, ancak geçtiğimiz yılki İran ve İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalarda İran halkının bu durumu rejimi devirmek için fırsat olarak gördüğüne dair güçlü belirtiler yoktu. Sonuç olarak, bu olaylar Cuma günkü saldırılarda meydana gelen yıkımın yanına yaklaşamıyor. İran’ın nihai hedefi ne? İsrail’in farklı hedeflerine rağmen, İran’ın elinde fazla iyi seçenekler yok gibi. Kimi, en güvenli çıkış yolunun ABD ile müzakerelere devam edip gerilimi düşürmek olduğunu düşünebilir. Fakat Trump’ın önerdiği gibi müzakerelere geri dönmek İran liderleri için zor bir tercih, bu durumu bir yenilgi olarak kabul etmek anlamına gelecek. Diğer bir seçenek ise, İsrail’e karşı yaptıkları misilleme saldırılarına devam etmek. Bu, iddialarına göre, İranlı liderlerin en çok istedikleri seçenek.

SONUÇ VE BELİRSİZLİK

İran liderleri, bu yönde destekçi bulma vaadinde bulunmuş olsa da, saldırılar devam etse bile İsrail’in yeni saldırılar yapmasını kışkırtabilir. Tahran, geçmişte ABD üslerini ve bölgedeki ilgi noktalarını hedef almayı tehdit etmişti; fakat bu, kolay bir çözüm değil. ABD’ye yönelik bir saldırı, onu doğrudan işin içine sokabilir ki İran’ın en son istemeyeceği durum budur. Seçeneklerin hiçbiri iki taraf için de kolay değil ve sonuçlarını öngörmek zor. Saldırıların yarattığı karmaşa hala devam ediyor ve ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini, ortalık yatışmadan bilemeyiz.