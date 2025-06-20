İsrail’in Saldırıları, İran Füze Atışları

SAVAŞIN 8. GÜNÜNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, İran’ın “Gerçek Vaat” adı altında gerçekleştirdiği misilleme saldırılarıyla şiddetlendi. Bu savaş 8. gününe girdi. İsrail’in hava saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu en az 227 kişi yaşamını yitirdi. İran ise insansız hava araçlarının yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze ile karşılık verdi. Bu saldırılar Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı. İran füzeleri, İsrail’in hava savunma sistemlerini aşarak en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ayrıca yaralı sayısının 500’ü geçtiği bildirildi.

NETANYAHU’NUN KONUŞMASI SIRASINDA PANİK ANLARI

İran’ın füze saldırıları devam ederken, Tel Aviv’de dikkat çekici bir olay yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basın toplantısı sırasında İran savaşı hakkında konuşurken, önceden füzelerle vurulan bir binanın aniden çökmesi büyük ses getirdi. O anlarda Netanyahu’nun panik yaşadığı ve arkasını dönerek sesin geldiği yöne baktığı gözlemlendi. İsrail Başbakanı’nın gözlerindeki korku, kameralara yansıdı.