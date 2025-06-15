İsrail’in Saldırıları, İran’ı Tahrik Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla birlikte çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Bugün İsrail’in Tahran’a ve diğer stratejik noktalara yaptığı saldırıların ardından İran da karşılık verdi. Taraflar, günlerdir süren karşılıklı saldırılarına bugün de devam etti ve pek çok İsrail ile İran kentine yönelik yeni saldırılar düzenlendi.

15 HAZİRAN’DAKİ SALDIRILAR

15 Haziran’da gerçekleşen saldırılar şu şekilde sıralanıyor:

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları:

– 00:00–02:50 / Tahran

– 08:00–10:00 / Batı Tahran (Mehrabad Havaalanı çevresi, Kerej Askeri Havalimanı)

– 10:00–11:00 / Kuzey Tahran (Kudüs Meydanı)

– 11:00–12:00 / İsfahan (Fabrikalar, kamu binası)

– 12:00–13:00 / Şiraz (Savunma Bakanlığı Ek Hizmet Binası)

– 13:00–13:30 / Kuzeydoğu Tahran (Dışişleri Bakanlığı Niyevaran Ek Hizmet Binası)

– 14:00–17:00 / Tahran (Kamu hizmet binaları)

– 16:00–17:00 / Meşhed (Meşhed Havalimanı Askeri Terminal)

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırılar:

– 00:30 / Hayfa, Tamra (Bina)

– 03:00 / Tel Aviv, Hayfa, Tamra (Bina)

– 04:30 / Bat Yam, Rehovot

Geçtiğimiz günlerde İsrail, İran’ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz nükleer tesisleri ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid gibi üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Bu durum, İran’da büyük bir şok etkisi yarattı.

İRAN’IN CEVABI VE SALDIRILAR

İsrail’in saldırılarının ardından İran, karşı saldırıya geçerek Tel Aviv gibi birçok kente füze saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, söz konusu bölgelerde ciddi hasara yol açtı. Günlerdir devam eden karşılıklı hava saldırıları, her geçen gün daha da ağırlaşan bir çatışma bilançosuna yol açıyor.