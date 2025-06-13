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İsrail’in Saldırıları Nedeniyle Seferler İptal

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ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANI TEDBİRLERİ DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dolayısıyla uygulanan tedbirlerle ilgili detayları paylaştı. Uraloğlu, 16 Haziran 2025 tarihine kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik bütün seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

SEFER İPTALLERİNİN NEDENLERİ

Bakan Uraloğlu, bu kararın bölgedeki güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığını ve bu tedbirlerin halkın güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti. Ülkenin ulusal menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, seyahat edenlerin güvenliğinin temin edilmesinin önemini vurguladı.

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