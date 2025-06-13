İsrail’in Saldırıları Sonrası Tahran Patladı

ŞİDDETLİ PATLAMALAR TAHİRAN’DA YAŞANDI

İsrail’in yönlendirdiği saldırı tehditleri sonrası, İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde büyük patlamalar gerçekleşti. Saldırının özellikle Tahran’ın batısında meydana geldiği bilgisi yerel medya kuruluşlarına yansıdı. İran devlet televizyonu, ülkenin kuzeyi ve güneyinde birçok yerden şiddetli patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. İran, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert tepkiler vereceğini bildirirken, Press TV kanalı, sayısını beş olarak bildirdiği ölü sayısıyla birlikte Tahran’daki saldırıda 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL’İN SALDIRISI ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ HEDEF ALDI

İsrail’in İran genelinde düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’la ilgili saldırılarından haberdar olduğunu belirtse de, Washington’un bu operasyona direkt olarak katılmadığını ifade etti. Trump, “Eğer İran karşılık verirse ABD hem kendisini hem de İsrail’i savunacak” diye konuştu.

ALMANYA VE FRANSA’DAN DESTEK AÇIKLAMALARI

Bu çatışmaların dünya gündemini meşgul ettiği bir dönemde, Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya, “İsrail’in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkını bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da, “İran’ın nükleer programına dair ciddi endişelerimizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından daha önce kabul edilen karar da dahil olmak üzere, yeniden dile getirdik. İsrail’in herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkını yine ifade ediyoruz. Gerginliği azaltmak için tüm diplomatik kanalların seferber edilmesi elzemdir. Fransa buna katkıda bulunmaya tamamen kararlıdır” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ENDİŞELİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınıyoruz ve tarafları, anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.