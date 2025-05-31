İsrail’in Saldırıları Sonucu Ölüm Sayısı 54 Bin

GAZZE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTMAKTADIR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar sonucunda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 381’e ulaşıyor. Gazze’deki katliamlar, her geçen gün daha ağır bir bilanço ortaya koyuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde kaydedilen 60 can kaybının, birinin ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren ve cansız bedenine yeni ulaşan bir Filistinliye ait olduğu bildiriliyor. Ayrıca, son saldırılarda 284 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

HASTANE BİLGİLERİNE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Bilançoya ulaşımın güçlük yaşaması nedeniyle Kuzey Gazze’deki hastanelerin verilerinin dahil edilemediği aktarılıyor. Son veriler ışığında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 117’ye ve yaralı sayısı da 12 bin 13’e yükseliyor.

GENEL CAN KAYBI VERMİŞTİR

İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı ise 54 bin 381’e, yaralı sayısı ise 124 bin 54’e ulaşmıştır. Gazze’deki durum, uluslararası ölçekte endişeleri artıran bir konu haline geliyor.