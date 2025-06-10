İsrail’in Saldırıları Sürüyor, Filistinliler Mücadele Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Filistinlilerin yaşam mücadelesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam etmesiyle zorlaşıyor. Gazze’de birçok kişi, hayatta kalmak için derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

YAŞAM KOŞULLARI ZORLAŞIYOR

Saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden aileler, güvenli bir yaşam alanı bulma çabasını arttırıyor. Çocuklar, bu koşullar altında gelecekten umudunu korumaya çalışıyor ancak yaşanan olaylar, onların yaşam şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.