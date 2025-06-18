İsrail’in Saldırıları, Tansiyonu Artırıyor

ORTA DOĞU’DA YÜKSELEN TANSİYON

Orta Doğu’daki tansiyon giderek artıyor, özellikle İsrail’in İran’daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırılar dünya gündemini meşgul ediyor. Altı gündür süren çatışmalarla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı bir dizi dikkat çekici açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sabrımız taşmak üzere” ifadesiyle durumu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlılığının devam ettiğini ve müzakerelere açık tutumunun önemini dile getirdi. Yapılan açıklamada, İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırıları “yasa dışı” olarak değerlendirildi ve bu durumun uluslararası güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Moskova, İsrail’in saldırılarının dünyayı nükleer bir felaket tehlikesiyle yüz yüze bıraktığını belirterek, Tel Aviv yönetimini sağduyulu bir yaklaşım sergilemeye davet etti. Ayrıca, İran’ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde olduğunu hatırlatarak, saldırılara destek veren ülkelerin de bu durumdan sorumlu olduğu ifade edildi. Putin, İsrail’in bölgedeki ülkeleri felakete sürüklediğini vurgulayarak, “Sağduyu çağrılarına kulak tıkayan İsrail, artık sabır sınırlarını zorluyor” şeklinde bir açıklama yaptı ve tansiyonun daha da yükselebileceğini belirtti.

UAEA’DAN AÇIKLAMALAR

Gelişmelere dair bir açıklama da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan geldi. Ajansın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in 13 Haziran’daki saldırılarından sonra elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin, Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altı alanlarındaki uranyum zenginleştirme işlemlerinin etkilendiğine dair unsurlar içerdiği belirtildi. Ancak UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, yer altındaki bölümlerde fiziksel bir tahribatın görülmediğini, sadece üst yapının zarar gördüğünü aktardı. İsfahan ve Fordo tesislerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Bu açıklamalar, Rusya’nın değerlendirmeleri ile birlikte, İsrail’in askeri harekâtının sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel güvenliği tehdit eden bir krize dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Şimdi ise gözler Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörlerin alacağı kararlara çevrildi.