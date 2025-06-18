İsrail’in Saldırısı 224 Can Aldı

İSRAİL-İRAN SAVAŞI DEVAM EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ile İran’ın “Gerçek Vaat” adını verdiği misilleme, 6. gününe ulaştı. İsrail’in hava saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri şahsiyetlerin de bulunduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi. İran, insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzeyle karşılık vererek Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı.

HAFTA İÇİNDE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşan füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail’de en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yeni Şafak’ta çıkan habere göre, İsrail hava savunma sistemlerinin etkisiz kalmasıyla birlikte paniğe kapılan İsrailliler, ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. Hükümet, 13 Haziran’dan itibaren havalimanlarını kapalı tutarak sivil uçakları yurt dışına gönderdi ve çıkışları engellemeye çalıştı. Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yabancı uyruklular ve turistler hariç, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı.

YABANCI TURİSTLER MAHSUR KALDI

İsrail medyasında, Tel Aviv’in boşaltılması yönünde artan çağrılar yer alırken, çok sayıda İsrailli vatandaş da deniz yoluyla kaçmaya çalışıyor. İran ile İsrail arasında başlayan saldırılar sonucunda, çıkış yollarının daralmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin yabancı turistin ülkede mahsur kaldığı bildiriliyor. Bazı turistler deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşmaya çalışsa da bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek maliyetlerle gerçekleştiriliyor.