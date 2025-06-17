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İSRAİL’in Saldırısı Açık Bir Katliamdır

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN KATILIM YORUMU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na saldırması açık bir katliamdır” sözleriyle konuyu değerlendirdi. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur” ifadesini kullandı.

İSRAİL YÖNETİMİNİN SUÇLARI

Fahrettin Altun, “İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir” diyerek, Türkiye olarak bu menfur saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ayrıca, hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerini iletti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Altun, “İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz” diyerek, bu durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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