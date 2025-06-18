İsrail’in Saldırısı Altıncı Güne Girdi

SAVAŞIN İLERLEYİŞİ VE KAYIPLAR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısıyla İran’ın “Gerçek Vaat” adını verdiği misilleme, altıncı güne girdi. Bu süreçte, İsrail İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordu komuta kademesini hedef alarak geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybetmekte olduğu aktarılırken, sivil kayıpların sayısı 224 olarak bildirildi. İran ordusu, İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında 24 kişiyi öldürdü ve 500’den fazla yaralı olduğu ifade edildi. Karşılıklı saldırılar halihazırda devam ediyor.

İRAN’IN MEDYA PAYLAŞIMLARI VE RAPORLAR

İran devlet medyası, minyatür nükleer savaş başlığı görüntülerinin yer aldığı bir videoyu “Belki” başlığıyla yayınladı. Öte yandan, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), “Silahlanma, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik” başlıklı 2025 yılı raporunu yayımladı. Raporda, ABD ve Rusya’nın dünya genelindeki nükleer silahların yaklaşık yüzde 90’ına sahip olduğu belirtilerek, kullanılabilir savaş başlıklarının sayısının 2024 yılındaki istikrarlı halinin gelecekte değişebileceği vurgulandı.

NÜKLEER CEPHELERDE DURUM VE MODERNİZASYON

ABD’nin nükleer savaş başlık sayısı toplamda 5,177 olarak kaydedildi. Bunlardan 1,770’i konuşlandırılmış, 1,930’u depolanmış, 1,477’si ise emekliye ayrılmış durumda. Rusya, 5,459 savaş başlığı ile dünya sıralamasında en üst sırada bulunuyor. Birleşik Krallık ve Fransa’nın da nükleer cephanelik verileri, ülkelerin gelecekteki planlarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Örneğin, Birleşik Krallık’ın dört yeni balistik füzeyle donatılmış nükleer denizaltı planları olduğu belirtiliyor.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ PROVOKASYON VE CEVAP SINIRLARI

İsrail, saldırıları sonucunda İran’dan atılan füzelerin etkisiyle bazı bölgelerde hasar meydana geldiğini bildirdi. Özellikle Kudüs ve Tel Aviv çevresinde füze saldırıları alarm durumu yarattı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TAAHHÜTLER VE EYLEMLERİN GÖLGESİ

ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısı durumunda, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlama ihtimali gündemde. Ayrıca, Yemen’deki İran destekli Husilerin de bölgedeki bazı hedeflere yönelik saldırılar yapması bekleniyor. Avrupa’da enerji fiyatlarının artması ve İran’ın önceki saldırılarındaki yan etkiler, durumun ciddiyetini ortaya koyarken, İsrail ve İran arasındaki gerilim de ağırlaştı.