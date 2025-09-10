İsrail’in Saldırısı, Filoya Ait Gemiye Düzenlendi

İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemiye, İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye doğru hareket ederken insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildiriliyor. ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan açıklamada, saldırının 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan gemiye gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Yapılan açıklamada, saldırıda kimsenin zarar görmediği ve alevlerin kısa süre içinde söndürüldüğü ifade ediliyor.

Aktivistlerin Gözlemleri

Gemi üzerindeki aktivistlerden Leyla Hegazy, olay anını şöyle aktarıyor: “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim.” Küresel Sumud Filosu yönetimi, gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendi” duyurusunda bulundu.

Hasar Durumu

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda, yöneticilerden Nebil Şenufi “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk” şeklinde konuştu. Ayrıca, Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında, “İspanya’dan gelen teknelerden birine dron saldırısı düzenlendi. Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgi, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde” dedi.

Tunus İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Tunus İçişleri Bakanlığı, gemilerden birine insansız hava aracının düştüğüne dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, 1 Eylül’den itibaren, Tunus’tan Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere aralarında onlarca Türk’ün de bulunduğu yaklaşık 150 aktivist, teknelere binmek için hazırlanıyor. Küresel Sumud Filosu, Tunus Deklarasyonu’ndan, filonun bugün yola çıkacağı bilgisini verdi.

Sumud Kavramı

Arapçada “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi ifade eden bir kavram haline geldi. Bu kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, Filistin kimliğinin ve kültürünün yaşatılmasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnmek ve alternatif kurumlar inşa etmek gibi yolları ifade ediyor. Filipinler’deki zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı temsil eden semboller olarak kullanılıyor.